VERKTØYKASSA: Vibeke Fængsrud viser stolt frem de siste årenes arbeid: Et matteoppslagsverk for hele grunnskolen.

Vibeke Gwendoline Fængsrud, også kjent som «mattedama», syns ikke mattepensumet hjelper elevene nok. Så hun skrev like godt et helt oppslagsverk for grunnskolen.

Du må være innlogget og ha gyldig abonnement for å lese denne artikkelen. Nyregistrerte brukere får 30 dager gratis tilgang.