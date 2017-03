Fra biblioteket og aktivitetshuset åpnet opp på Furuset har de hatt nærmere 300.000 besøkende, over 500 egne arrangementer og over 300 arrangementer i regi av andre. Dette ble feiret med lokalmiljøet som bidrar til å fylle huset med liv og alle som er viktige for at FUBIAK er det stedet det er.



– Det er en stor glede å stå her i dag. For nøyaktig ett år siden sto jeg her og så utover på mange av de samme menneskene. Jeg hadde sommerfugler i magen og var veldig spent, sier daglig leder Stine Greni.



Hun sender en takk til alle som bruker FUBIAK og til alle som har gjort huset til sitt eget.

Ingen av oss var forberedt på disse 2000 menneskene som rant inn her hver eneste dag etter vi åpnet, sier hun.

Traff på konseptet

Med nye tilbud og aktiviteter som har kommet etter hvert, har huset forandret seg dag for dag.



– Det er ingen tvil om at huset har blitt en suksess. Jeg står med samme følelse i dag som jeg gjorde for ett år siden, for ingen vet hvordan FUBIAK vil se ut om fem år fram i tid, smiler daglig leder.



Greni er takknemlig over eierne og brukerne de har. For ikke å glemme alle som framsnakker biblioteket og aktivitetshuset.



– Vi traff på konseptet og jeg håper vi kan fortsette å være åpne for nye ting, sier hun.



Sammen med ordfører Marianne Borgen (SV) og byråd for kultur, idrett og frivillighet Rina Mariann Hansen (Ap), sikret Knut Røli (Ap), leder i Alna bydelsutvalg, seg en plass lengst fram på feiringen av 1-årsjubileumet.



– Dette er et resultat av et unikt partnerskap mellom Kulturetaten og Bydel Alna, sier Røli.

Blitt en inspirasjonskilde

– Den suksessen som oppleves her, er vi alle en del av. Det er takke være de som jobber her, og ikke minst alle som bidrar med å fylle huset med liv. FUBIAK har et stort hjerte, sier han.



Rina Mariann Hansen er også en av dem som var med på åpningen for ett år siden og lurte på hva dette skulle bli.



– Alle dere brukere er biblioteket. Dette er fellesskap på sitt beste. Selv elsker jeg bibliotekene. Det er et ubetinget gode med flere bibliotek, sier hun.

Ettårsdager er noe av det morsomste man kan være med på. En ettåring sier ikke nei, og det er det som er grunnen til at FUBIAK er hva det er i dag. Ingen ideer blir avvist og ingen forslag blir sagt nei til.

Til neste år skal byrådet legge en ny plan for bibliotekene. Da er det ifølge byråden viktig å ha steder som Furuset bibliotek og aktivitetshus til inspirasjon.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.