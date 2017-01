Inn i varmen på Linderudkollen

Dorthe Nygaard driver Linderudkollen sportsstue sammen med mannen sin Oddbjørn Nygaard. De jobber stort sett hele jula og nyttårshelga – men hun fortviler ikke av den grunn.

– Folk kommer alltid innom med et smil om munnen. De har senket skuldrene og har mer tid etter julaften. Det gjør det hyggelig for oss som jobber her, smiler hun.

Ekteparet stengte sportsstua mandagen denne uka for å gjøre rent til det nye året. Men allerede tirsdag var det åpent igjen.



Eget syltetøy

På nyttårsaften fikk de kost seg med venner og familie – dog etter å ha holdt sportsstua åpent til klokka 16.

– Noen ganger hender det at folk kommer i siste liten rett over klokka 16, og vi er ikke så strenge at vi lukker døra. Men det er godt å lene seg litt tilbake å ha fri, sier hun.

Blant boller og kaker står det fargerike glass med syltetøy. Det er noe Dorthe har laget selv.



– Det er syltetøy med alt jeg får tak i. I år modnet alt samtidig, så da måtte jeg fyke rundt som pisket skinn, ler hun.

– Jeg pleier å plukke bærne i marka og i hagen til venner.