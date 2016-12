Jan Bøhlers julekort

Bøhler mener det er på tide å roe ned og nyte jula med familie og venner.

– Å bli «så julete eller no’» som vi synger om i det vedlagte musikk-julekortet. Vi gir vi hverandre mye mer lys, varme, glede og oppmerksomhet i jula enn ellers i året, så vi bør være litt mer julete ellers òg. God jul! er mer enn en floskel.

– Særlig for barna betyr jula veldig mye, og jula må være for alle barn uavhengig av religion. i musikk-julekortet er det bilder av våre kjære barn, barnebarn og nevøer som koser seg i juletida. Jeg takker for alt i året som har gått, og ønsker deg og dine en fin juletid og et flott nytt år, avslutter han.