– Jeg var 18 år og gikk på Linderud videregående skole, og det var tid for særoppgave. Det gruet jeg meg til, for det betydde at jeg sannsynligvis måtte lese noen bøker – og det er ikke akkurat meg, ler Juan.

Stor interesse

Han visste imidlertid hvem han ville skrive om. Det måtte bli landsfaderen Einar Gerhardsen.

– Min far er spansk. Han fortalte ofte om min bestefar som kjempet mot General Franco under den spanske borgerkrigen på 1930-tallet. De hendelsene og den tidsperioden har jeg stor interesse for. Det gjelder også norsk historie, spesielt tiden etter den andre verdenskrig.

Og for meg fremsto Einar Gerhardsen som den mest spennende og interessante personen. Det måtte bare bli særoppgave om ham, sier Juan.

Men, som nevnt. Juan har aldri vært noen lesehest og gidder ikke lese bøker.

– Da var det bare en ting å gjøre. Ringe Einar Gerhardsen og spørre om jeg kunne få intervjue ham.

48 timer

– Gerhardsen ga vel knapt noen intervjuer så sent i livet. Dette var i oktober 1986. Jeg husker han svarte at hvis han ga et intervju til meg så ville kanskje flere begynne å ringe. Ja, men nå er det jeg som spør, svarte jeg eplekjekk. Jeg tror han likte det svaret, for han sa ok med en gang, og få dager senere møtte jeg opp i hans leilighet med en båndopptaker i Sofienberggata 61, hvor han bodde fra 1949 til sin død i 1987, forteller Juan.

I hele tre timer satt Juan sammen med Einar Gerhardsen og pratet.

– Det var nesten uvirkelig å sitte der med selveste landsfaderen. Mannen som i 2005 kom på andreplass etter kong Olav V, da det var en direktesendt kåring av århundrets nordmann, hvor seerne på NRK avga stemmer. Jeg skjønte fort hvorfor han var så respektert og elsket. Han var usedvanlig sympatisk og jordnær.

– Etter intervjuet dro jeg hjem til Romsås og skrev av samtalen. Jeg ble ferdig med særoppgaven på 48 timer. De andre brukte vel i gjennomsnitt et par måneder. Men jeg tok en typisk «Serrano-snarvei». Jeg endte opp med karakteren 5, humrer Juan.

Stort kontaktnett

Men det han ikke var klar over den gang, er at hans latskap/snarvei nå viser seg å være av historisk betydning.

