Jubler over egen isutstilling

Prosjektet er det femåringene i barnehagen som står for og utstillingen har fått det passende navnet «Is». De er snart klare for å begynne på skolen, og prosjektet er laget på en måte som gjør at de kan stille mer forberedt til en fremtidig skolestart.



– Vi har lekt at vi har vært pingviner og har lært en pingvindans med sang til. Det er også pingvinpappaen som passer på eggene og pingvinbarna, sier Daanya (5).



Når man spør om prosjektet har vært morsomt er alle barna samstemte og nikker på hodet i det de sier «ja» i kor.

Det har vært veldig gøy å lære om dette. Etter vi tegnet, klippet og laminerte tegningene puttet vi de i vann sånn at det fryste, sier Kasper (5).

Hver vinter lager Teisenparken barnehage utstillinger som innebærer snø og is, men de prøver å ha ulike temaer.

Klipping av bånd

Utstillingen er noe barna i barnehagen har jobbet mye med. Siri (5) ble den heldige vinneren til å klippe over det røde båndet og åpne utstillingen.

Det morsomste vi har lært er at pingvinene og isbjørnene aldri møter hverandre. Det er rart og det visste jeg ikke fra før, sier Siri.

Før de begynte på de ulike oppgavene har barna vært på besøk hos Frammuseet på Bygdøy. Deretter var det bare å sette i gang.



– Barna begynte å jobbe med isutstillingen i november. Vi hadde en liten pause i desember, men så har de igjen jobbet for fullt i januar og februar, sier Eili Changez som jobber som pedagogisk barnepleier.

Jobber med jorden

Det gjennomgående temaet til barnehagen er Jorden. De har hatt prosjekter med ulike kontinenter, og nå var det polene som sto for tur under vinterårstiden.



