Kakefest på Grorud

– Dette må garantert bli bra, sier senterleder Jorunn Røed mens hun smiler fra øre til øre.



Den røde løperen var rullet ut, ballongene blåst opp og kaka sto klar. Allerede før åpningsseremonien sto folk i kakekø fra den ene senterenden til den andre.



– Det er utrolig gledelig å se at folk strømmer til Grorud senter. Jeg er forventningsfull til i dag, morgen og dagene som kommer, sier senterlederen.



Med nye butikker som Princess og Kitch'n, mener hun at sentret er fullkomment.

Nye samlingspunktet

Nå må alle komme til sentret. Vi har det meste man trenger i hverdagen her, og det er de dagene det er mest av, sier Røed.

Kakefesten foregikk utenfor Bakeriets lokaler, som skal bli sentrets samlingspunkt når det er ferdigstilt.



– Det er dette som er torget. Alle skal samles her, sier senterlederen.



Det som også var nytt for åpningsdagen var at CMYK endelig har åpnet dørene til sin nye butikk. Folk fylte raskt opp det trivelige lokalet, og at dette er en etterlengtet butikk på sentret kom tydelig fram.

Populære butikker

I den lange kakekøen sto blant annet marsipankake-entusiast Tor Johansen. Han hadde tatt turen til åpningen sammen med Anne-Karin Moen, Liv Johansen og May Sanden.



– Jeg kom hit for kaka. Den var god, sier Tor Johansen.



Damene hadde derimot gjort seg opp noen flere tanker rundt oppgraderingen av sentret.



– Foreløpig er jeg veldig positiv. CMYK er en populær butikk som jeg har savnet her. Jeg har allerede rukket å kjøpe meg en veske, smiler Liv Johansen.



De ser på oppussingen som viktig og resultatet som vellykket.

Positivt med benker

– Dette var nødvendig. Nå må folk bruke sentret, slik at det blir litt liv her. Selv er jeg en fast bruker av Grorud senter, sier Sanden.

Det er viktig å bruke sitt lokale senter og støtte nærmiljøet, legger Moen til.

De mener alle at utvalget av butikkene har blitt bedre, men det er likevel en annen ting de setter mest pris på.



