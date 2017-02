Kamzy saler opp

En ridetur er god terapi for både kropp og sjel. Enten det er en skrittetur i skog og mark, i sprang over et hinder, eller i en fortrolig samtale med nesa i hestepelsen, så er hesten unik. Dette ville Alna ridesenter i Groruddalen, hvor Østmarka Rytterklubb har tilholdssted, formidle når Varaordfører Khamshajiny Gunaratnam (Kamzy) var på besøk.

Det var veldig koselig at Kamzy ville ta turen. Vi er glade for at vi får være med på slike ting og at vi blir satt litt på kartet, sier daglig leder hos Alna ridesenter, Lene Kragh.

I samarbeid med Norges Rytterforbund ville de fremme hest og ridning.



– Vi vil vise andre hvorfor hest er så viktig for folk, sier Kragh.

Annerledes arbeidsdag

Norges Rytterforbunds (NRYF) har en instagram-kampanje som ble satt i galopp da Kamzy satte seg i salen på Valentinsdagen. I forbindelse med at varaordføreren skulle ri for første gang, skulle hun også utfordre andre varaordførere til å gjøre akkurat det samme.



– Jeg hadde gledet meg til denne arbeidsdagen . Jeg så fram til å gjøre noe utenom det vanlige, sier Kamzy etter at hun er ferdig med rideturen.



Nå håper hun at varaordførere i andre kommuner skal ta utfordringen.

Man skal ikke tvinge folk opp på hesten, men det skal ikke stå noe i veien for at alle kan prøve. Natur, dyreliv og frivillighet er viktig.

– Kom deg opp på hesten, oppfordrer Kamzy.



