Klær for alle kvinner

Butikken som av kunder blir beskrevet som et skattekammer, ligger midt på Tonsenhagen torg og er drevet av mor Randi Skrefsrud og datter Linda Dale.

– Vi er veldig glade for å være en del av et lite lokalsamfunn, og nå har butikken eksistert i 29 år, forteller ansatt Unni Winther Christensen.

Hun forteller at butikken har kunder fra hele landet, på tross av at den befinner seg i et lite koselig lokale på Tonsenhagen.

– Folk kommer langveis fra for å handle her, siden de vet de alltid finner noe her. Så vi har faktisk kunder fra hele landet, sier Christensen.

