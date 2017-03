- Ting er nesten helt ferdigstilt, vi legger den siste finpussen på programmet nå, sier en entusiastisk Rita Andersen fra Groruddalen Miljøforum.



Sammen med Naturvernforbundet, Global Kunnskap og Akers Avis Groruddalen står de bak årets største og viktigste klimakonferanse i Groruddalen.



- Det er veldig mange saker som vekker stort engasjement, så akkurat nå går tiden med til å sy sammen programmet og velge ut de aller heteste emnene, sier Astrid Kjellevold fra Naturvernforbundet i Groruddalen.



- Hva er hovedformålet med konferansen?



- Dette skal fungere som et skikkelig kickoff for klimatiltak og -debatt i Groruddalen, og vi skal få satt «det grønne skiftet» høyt på dagsorden, sier Kjellevold.



- Det fins også mange tolkninger og ulik oppfattelse av begrepene klima, miljø og det «grønne skiftet», så vi ønsker å få avklart og samlet disse litt, supplerer Erik Grønvold fra Groruddalen Miljøforum.

Fra scenen og på stands

Klimakonferansen på Furuset bibliotek vil være todelt, med et offisielt program fra scenen, samtidig som biblioteket fylles opp av informasjonsstands fra klimaaktører og -interessenter i Groruddalen.



- Det er lett å tenke at klima- og miljø bare handler om storpolitikk. Men mobilisering nedenfra er nøkkelen. Folk må bli klar over situasjonen og presse politikerne til å ta ansvar. Snart er det jo valg igjen..., sier Astrid Kjellevold.

«Grønt skifte» på lokalt nivå

Sceneprogrammet på klimakonferansen vil i følge arrangørene belyse tematikken fra litt ulike vinkler. Helene Amundsen fra CICERO (senter for klimaforskning) kommer for å klargjøre begrepet og vise hva forskningen har å si om temaene.



- CICERO vil legge innhold i begrepet gjennom å trekke inn forskningen, og vise hvordan man kan redusere klimagassutslippene på et mer lokalt nivå enn diskursen vanligvis handler om, sier Astrid Kjellevold.



Og hvordan det «grønne skiftet» vil bli seende ut på lokalt nivå skal Groruddalens fire bydelsutvalgsledere få lov å svare på.



- Bydelsutvalgslederne fra bydelene Alna, Grorud, Stovner og Bjerke skal få svare på hvordan bydelene ser for seg klimamålene i praksis. Hvor skal kuttene tas? Hva må hver enkelt innbygger gjøre?





I tillegg kommer Gerrit Mosebach, sjefsarkitekt i Plan- og bygningsetaten, for å snakke om planene for «Futurebuilt Furuset».

- Det er ikke tilfeldig at konferansen er lagt til Furuset. Bydel Alna har gått i bresjen i klimaarbeidet, og vi skal få høre mer om tankene rundt «Futurebuilt Furuset», som er fremtiden innen byutvikling, sier Erik Grønvold.

De som arver klimaet

På klimakonferansen er det også ryddet godt med plass til de yngste groruddølene. Miljøagentene på Veitvet skal på scenen med slagord og sang, og ungdommene fra «Vår Grønne Dal» på Stovner skal også lufte sine tanker om fremtiden og «det grønne skiftet».

- Det er veldig viktig for oss å mobilisere de unge. De må engasjere seg i dette spørsmålet, og da er det samtidig avgjørende at de blir hørt, sier Astrid Kjellevold.

- Det er jo deres fremtid det er snakk om. Klimakrisene vil først slå inn om noen år. Hvordan alt dette påvirker barnebarna våre er absolutt en viktig motivasjon for alt arbeidet vi gjør, supplerer Erik Grønvold.

Lokalt fokus - stort oppmøte?

Arrangørene håper det tydelige lokale fokuset vil gjøre at mange tar turen innom Furuset bibliotek den 7. mars.



- Vi håper og tror at gjennom å konkretisere ned fra de store luftige målene og ned til lokalt nivå, så vekker vi folks nysgjerrighet. Det er jo samtidig derfor vi holder et åpent møte, slik at flest mulig skal ha mulighet til å ta turen innom, sier Astrid Kjellevold.



- Hittil har klimadebatten i stor grad foregått på makronivå. Vi forsøker her å vise hvordan det kan foregå på det lokale plan. Nå handler det om å få det «grønne skiftet» øverst på dagsorden.



