Kokkelærling fra Bjerke vant Norgescup

Norgescup for kokk- og servitørlærlinger gikk av stabelen i helgen som var. I år ble arrangementet holdt for 30. gang, hvor det på fredagen var innledende konkurranser og avslutning med finale og bankett på lørdagskvelden. En av de som deltok var Tord Skaalvik Johnsæter fra Bjerke.

Det gikk jo veldig bra, vi vant jo hele konkurrasen, sier Johnsæter.

Med hele 42 kokkelærlinger og 22 servitørlærlingen fordelt på 32 tomannslag var det et stort mesterskap med mange gode konkurrenter.



– Det var 32 lag under semifinalen på fredag, og deretter gikk 6 lag videre til finalen. Hvor vi var ett av lagene, sier han.



Johnsæter og hans lagkamerat Runa Kvendseth var kokkelaget som vant Norgescup´en, sammen med ett servitørlag, alle fra Statholdergaarden.



– Nå er vi videre til Nordisk mesterskap for kokk- og servitørlærlinger, som arrangeres i Finlands hovedstad Helsinki 21. og 22. april, forteller han.

Hard konkurranse

Johnsæter og Kvendseth måtte fredagen lage mat med allerede tildelte råvarer og deretter servere maten til gjester. Her ble de målt på tid, kvalitet, gjennomføring og smak.



– På fredagen fikk vi kveite, den måtte lages med smørsaus og poteter. Til dessert måtte retten inneholde mørk sjokolade og minst 60 prosent jordskokk.



– Lørdagen visste vi ingenting om hva som skulle skje. Det var en mystikkoppgave. Vi kom til kjøkkenet og så råvarene, deretter fikk vi 30 minutter med lagleder til å sette en meny, sier Johnsæter.



Etter finalen var laget veldig usikre på om de i det hele tatt fikk en pallplass.

Vi fikk beskjed om at kyllingen var litt rå, da gikk vi rett i kjelleren og trodde ikke det ble noe finaleplass. Men så vant vi, forteller han.

Lagkamerater og venner

I konkurransen dannet Johnsæter som sagt par med Runa Kvendseth fra Nordstrand, som også er kokkelærling på Statholdergaarden.



– Samarbeidet vårt var veldig bra under konkurransen. Vi er venner og kjenner hverandre godt. Vi utfyller hverandre, sier Johnsæter.



Siden de har lærlingjobb under samme restaurant visste de godt hvilke oppgaver som passet dem best.

Runa er mer dessertmenneske enn meg, derfor stod hun for den mens jeg laget hovedretten. Forretten samarbeidet vi på, forteller han.

Det var over 50 kokker som jobbet på dugnad under Norgecup i Stavanger. Bocuse d’Or-sølvvinner Christopher W. Davidsen toppet laget av kjente kokker som kom for å heie frem talentene.



