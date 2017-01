Tommy Solberg og Caroline Alfredsen er nå nybakte foreldre til sitt første barn. Med en rolig nyttårshelg på Ahus ble det første nyttårsbarnet født rett etter fyrverkeriet sluttet og nyttårsaften var over.

Selv om Alfredsen egentlig hadde termin 13. januar, var tankene om å få et desemberbarn der lenge.

Vi kom hit på nyttårsaften, og 13 timer etter vi dro hjemmefra kom han. Selve fødselen tok to timer, så når det først var satt i gang gikk det fort, sier Tommy Solberg.

De var forberedt på smertestillende og var åpne for alt, men medisiner ble det ikke tid til.

– Det ble en Paralgin forte og lystgass, noe annet rakk vi ikke, sier han.

Fått god hjelp

Med en vanlig og fin fødsel gjennomført, er de nå klare for å ta med den lille hjem.

– De er veldig flinke her og vi har fått god hjelp hele veien – både før, under og etter fødselen. Det er vi veldig takknemlige for, sier den nybakte moren.

Casper veide 3070 gram som nyfødt og er 47 centimeter lang. Med flere alternativer til navn, var det ikke en selvfølge at Casper skulle være navnet.

– Det er først etter fødselen vi bestemte oss for at det måtte bli Casper. Han er stille og rolig, men veldig nysgjerrig. Han følger veldig med og var tidlig med å åpne øynene sine. Det er viktig å få med seg alt, ler de.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.