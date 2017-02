Kuben, Oslos beste på entreprenørskap

Prisen ble delt ut til den skolen som hadde jobbet mest med ungt entreprenørskap gjennom året som var. Kuben vgs la inn en søknad som ble plukket ut som årets beste.

Det var veldig stas å vinne og få anerkjennelse for jobben vi har gjort. Det er hyggelig å bli satt pris på, sier rektor Hauge

Årets jury var medlemmer i Ungt Entreprenørskaps styre og deres begrunnelse for årets vinner var at skolen skulle ha bred og høy aktivitet knyttet til entreprenørskap i utdanning. Samt at arbeidet er godt forankret i skolens planer, og at de har god driv i utviklingen. Kuben er nå i godt selskap med tidligere vinnere som Lambertseter vgs, Majorstuen skole, Nydalen vgs, Foss vgs og Kongshavn vgs.

Jobb fra dag én

Kuben har deltatt i konkurransen og vært finalister de tre siste årene, endelig var det deres tur til å ta hjem seieren.



– Hos oss gjør alle entreprenørskap i en eller annen form, vi har en helhetlig satsning på det området. Det er gøy at vi som første skole i Groruddalen klarte å vinne, sier han.



Premien på 10.000kr skal gå til videre satsning og utvikling.



– Vi har et veldig bra elevråd og vil gi noe av premien til deres arbeid av entreprenørskap og utvikling. Sånn at vi kan bli enda bedre, forteller rektor.



Skolen har mange samarbeid med aktører utenfor skolen, både med næringsliv, offentlige virksomheter, høyere utdanningsinstitusjoner, ungdomskoler og internasjonale aktører.

Målet videre

Foruten å bygge seg opp og bli enda bedre, har rektor Hauge et klart mål til neste års konkurranse.

Nå er målet vårt å bli den første skolen i Oslo som vinner prisen Årets entreprenørskapsskole to år på rad, det hadde vært gøy.

Kuben har mange dyktige elever og flere gode ungdomsbedrifter. Blant dem er Wring UB.



– Her finner elevene opp ideene selv, vi er bare her for å støtte dem. Noen trenger litt drahjelp og økonomisk støtte, men de aller fleste klarer seg veldig bra alene, sier Hauge.



De ungdomsbedriftene som ønsker det kan melde seg på Oslomesterskapet i regi av Ungt entreprenørskap, og Hauge har flere bedrifter som skal være med.



– De som vil får være med, og det er moro at Wring UB skal stille i konkurransen, avslutter han.