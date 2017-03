Lærer om verdensrommet

Denne uka har elevene om verdensrommet i alle fag, derfor kom foredraget til nytte. Zainab Naqvi (13) og Sinran Riaz (13) hadde høye forventinger i forkant.



– Det er fint å få høre mer om verdensrommet og hvordan solsystemet fungerer, spesielt av en som er kjent for å vite alt om akkurat dette, smiler Naqvi.

Jeg forventer å lære mer og få vite hvordan ting fungerer. Fra før kan jeg bare det jeg har lært om planetene på barneskolen. Alt jeg lærer nå skal jeg ta med meg inn i denne uka, sier hun.

Showet har som fokus å lære de unge om jorden og universets fremtid.

Reisen til solsystemet

«Out of space» er et astroshow som på en underholdende måte tar opp mange av de mest spennende og interessante spørsmålene, objektene og fenomenene i verdensrommet.

Vi har aller mest fokus på fremtiden, men også solsystemet og galaksen. Det viktigste er kanskje solsystemet og vår reise dit, sier Anne Mette Sannes.

Det er et multimedieshow hvor det vises bilder, filmer, animasjoner, lydeffekter og musikkvideoer. Alt beregnet for ungdomstrinnet og videregående skole.



– Vi holder denne forestillingen rundt i hele landet og for alle skoler som ønsker å ha oss på besøk. Alt fra barneskole til videregående, sier Sannes.

Universet er fremtiden

De har jobbet med astrofysikk i rundt ti år og skoleshow de siste fem årene. Elevene fikk blant annet se en demonstrasjon av parallellunivers, høre om muligheter for at det finnes andre univers og om sorte hull og ormehull.



– Ungdommen i dag er ikke klar over hva de kommer til å bli en del av. Det er mye som skjer med jorden og universet. Vi vil formilde denne informasjonen sånn at de blir klar over endringene, forteller Sannes.



Ifølge Sannes og Ødegaard er menneskene i ferd med å ta spranget ut i rommet for å bli en interplanetarisk sivilisasjon. Hvor vi blant annet vil få bosetninger på Månen og Mars og drive gruvedrift på asteroider.



– Vi vet mye om fremtidens romheiser. De vil komme i løpet av 20 år og vil gjøre det enkelt, billig og trygt å sende mennesker, materialer og utstyr til og fra rommet. Dette kan disse unge være med på, sier hun.



