Lærte om døden

For at alle skal dø engang var noe fjerdeklassingene var fullt klare over, men de hadde likevel mange spørsmål da de besøkte Stovner begravelsesbyrå.



– Vi ble veldig positivt overrasket da skolen tok kontakt og spurte om de kunne få komme på besøk med to 4. klasser.

Vi som begravelsesbyrå ser at det er store forskjeller i familier om de ønsker å involvere barna i dødsfallet eller skåne de og holde de utenfor, sier Ingunn Smenes hos Stovner begravelsesbyrå.

Hun tok derfor klassene imot med åpne armer og hadde en samtale med elevene. Hvor de åpent fikk stille spørsmål om alt fra hvor man blir begravet til hva begravelsesbyråets jobb er.



– De var så åpne og engasjerte. De hadde også forberedt seg skikkelig og kom med mange fine spørsmålet, sier Smenes.

Lærerikt besøk

Etter samtalen med Smenes fikk elevene være med ned i kjelleren for å se på begravelsesbilene. Og de fikk også forsøke seg på å bære en kiste inn i bilen.



– Vi har lært hvordan man putter kista inn i bilen, og fikk også forsøke å ligge i en kiste, sier Nicholas (9).



– Jeg hadde trodd det skulle være ganske kjedelig, men det var faktisk skikkelig spennende å være på besøk her, sier den blide gutten.



