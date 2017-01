Leter etter flere frivillige

Formålet med Rødtvet seniorsentret er å være et trygt møtested for alle brukerne, hvor man kan føle samhold og vennskap. Det er et formål Gunnar Follerås og Arnstein Flø, som også er frivillig på seniorsentret, setter høyt. Med behov for frivillige på mange felter, ønsker de hele tiden flere.

– Dette skal være brukernes andre hjem. Vi har mange forskjellige aktiviteter og tilbud her på huset som frivillige setter i gang, sier Follerås.

Minibussen vår som kjører til og fra sentret for de som trenger transport, er også kjørt av en frivillig. En dag er du sjåfør og en annen dag spiser du middag her, smiler han.

Nye tider

Et godt eksempel på frivillig innsats er Arild Granum

som driver rammeverksted i garasjen.

– Han tjener inn penger til sentret. Frivilligheten kommer inn på alle områder her. Med flere planer for det nye året, er det alltid godt å ha flere om bord, sier Follerås.

Rødtvet seniorsenter startet opp i 1978. Den gang var kommune fattigere, og det ble bestemt at det skulle være et seniorsenter i hver bydel.

Ting har forandret seg, men vi er fortsatt avhengig av tilskuddet fra kommunen. Likevel er det ikke nok og vi har ikke råd til en egen aktivitør, sier han.

Flere yngre pensjonister

En ting som de ser på som en viktig utfordring, er å få med de såkalte «ny-pensjonistene» inn i seniorsentret.

– Dessverre er det mange av dem som har en forestilling om at man må være veldig gammel for å være en del av et seniorsenter, sier Follerås.

– I praksis handler det om å komme hit, være med på ting som interessere deg, treffe folk på dine egen alder og bli kjent.

De er begge enige om at det å være en del av et miljø og møte andre, er viktig.

– Man får opparbeidet et miljø og et vennskap som er viktig når man blir eldre og mer sliten. Derfor er det viktig å komme i gang og komme inn i miljøet tidlig, sier Flø.

