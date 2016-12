Romsåsreiret arrangerer en felles julaften for alle som ønsker å feire julen med andre.

Samantha Gurah sto for underholdningen i Gran barnehage og på Stovner videregående ble det sang og musikk som valgfag. Nå skal hun stå på scenen som den kvinnelige hovedrollen i «The book of mormon».

Lions Club Oslo/Tveita-Vålerenga har i samarbeid med Tveita senter gitt et juletre til Tveita skole i flere år, men i år får ikke treet stå å lyse i fred.

Seniorkoret «Rustne røster» holder koken. At gjennomsnittsalderen ligger sånn omtrent midt mellom 60 og 80 år blant sangerne, er intet hinder for å synge for full hals. Nå har koret til og med gitt ut sin første CD.