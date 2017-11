Magisk lutefiskaften

MARERITTAKTIG REKONSTRUKSJON: Kjøkken- og restaurantsjef ved Thon Hotel Linne, Reinhard Küttel, gjenskaper marerittet hvor han står med et tomt fat og kun ser speilbilde av sitt eget forfjamsete ansikt. Men en av verdens beste magikere, Jan Crosby, beroliger han med at hvis marerittet skulle bli en virkelighet, skal han personlig trylle fram lutefisken på lutefiskaftenen! Han lover å komme til lutefiskaftenen uansett for å vise fram sine legendariske magiske evner.