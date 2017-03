- Jeg tror det å være en Stovnerambassadør er å vise noe positivt fra Stovner, sier Marcus (12).



De unge danserne har samlet seg i bydelshuset på Stovner. De har danset sammen som en gruppe i ett år, men de er født med dans i blodet.



- Når man danser så kan de følelsene man har inni seg komme ut med bevegelser. Så kan de utvikle seg, sier Pia (9).



De skal opptre på gallaen den 25. mars.



- Det blir kjempegøy. Jeg tenkte med en gang på hvilken kjole jeg skal ha på, sier Alicia (11).

Dagen før dagen

Fredagen før galla-festen kan man få vite om Surreal Crew har kommet videre i Norske Talenter. «Momager» og koreograf Monique Aarseth forteller at de gjerne vil vise at det er mye positivt som skjer i Stovner bydel.



- Det er mye dårlig dekning av Stovner og Groruddalen. Men jeg har bodd her siden jeg var liten og har vokst opp her. Det går fint med meg. Det er viktig at folk får se helheten, og får med seg mangfoldet vårt, smiler hun.



Alle i Surreal Crew har danset i området før. Nå trener de i klubbhuset til Vestli IL.



- Vi er «friends forever», ler Marcus.

Dere kommer til å se mer av oss, smiler Pia lurt.

Gloinson og Myrhol er med

En annen som er nominert til prisen for årets Stovnerambassadør er Allan Gloinson. Han har tidligere mottatt bydelsprisen for sitt arbeid for Stovner.



- Det var overraskende og en stor ære å bli tenkt på og oppnevnt i denne sammenhengen, sier Gloinson.



Den siste som er nominert i kategorien er håndball-esset Bjarte Myrhol. Han kan ikke delta på gallaen fordi i tillegg til å spille på det norske herrelandslaget i håndball, spiller han på Skjern Håndbold og bor i Danmark. På telefon til avisen sier han at tror Stovner som oppvekststed har formet ham som person.



- Jeg tror nominasjonen er et resultat av at jeg er stolt av der jeg kommer fra. Tenker man litt større så kan jeg si at Stovner har formet meg som person, og jeg vet selv at jeg har medmenneskelige kvaliteter som ble utviklet i det miljøet jeg vokste opp i, sier han.

Løfter fram groruddølene

Han tror Groruddalen vil se mange idrettsutøvere på pallen fremover og er glad for at han kan ha stedet i ryggen.



- Det er veldig gøy. Det blir en nærhet til det stedet man kommer fra, og man bygger opp under sine hverdagshelter.



Han er lei for at han ikke kan komme på gallaen, men har en beskjed til Stovner-folket.



Det hadde vært en ære å få lov å være med på. Jeg tror vi skal fortsette å bygge opp samholdet, og vil gjerne bruke et håndbalutrykk. Vi på landslaget har utviklet et ekstremt godt samhold og vi utnytter spissferdighetene til hvert enkelt individ.

- På Stovner er det så mange spissferdigheter som bør få lov til å blomstre og utvikle seg. La folk utnytte de ferdighetene de har, og bruk de i et samhold, sier han.



Fremover skal han fokusere på det danske sluttspillet - og EM.