Meråpent hos Bjerke

I vårt moderne samfunn er tilgjengelighet mer og mer viktig for å kunne nå ut med bibliotekets tjenester, derfor valgte Bjerke bibliotek å starte med meråpent. Aldersgrensen for å oppdatere til nøkkelkort er satt til 15 år.



– Du kan da låne og levere materiale, bruke våre PC`er, booke grupperom, lese aviser og magasiner, spille brettspill, eller bare kjøpe en kaffe og henge med venner, sier Heidi Grytten som er avdelingsleder hos Deichmanske bibliotek, filial Bjerke.



Arrangementet på onsdag var den selve store åpningsdagen av det meråpne tilbudet, men også en slags markering av bibliotekets oppgraderte lokaler.

Vi har en fantastisk urban utsikt til Trondheimsveien som gir en egen ro til kontemplasjon, sier Grytten.

Et møtested for alle

Deichmanske bibliotek på Bjerke er den sjette filialen som blir meråpen.



– Brukerne får nå et mer tilpasset bibliotektilbud hvor de kan ta i bruk lokalet slik de selv ønsker og når det måtte passe dem, sier avdelingslederen.



Over 50 prosent av lånerne hos Bjerke bibliotek bruker andre tjenester enn å låne bøker.

Det gode bibliotekrommet er faktisk en viktig tjeneste i seg selv; et sted å jobbe, å snakke, å dele og å møtes, forteller hun.

Den offisielle åpningen var det byråden for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen som stod for.



– Rina er meget begeistret for det meråpne tilbudet. Hun setter lesing og litteratur høyt og er svært glad for at biblioteket kan tilby all verdens litteratur for alle i Oslo, sier Grytten.

Nyoppusset bibliotek

I forbindelse med at Bjerke bibliotek skulle bli meråpent, benyttet de sjansen til å oppgradere lokalene.

Vi ønsker i mye større grad å satse på barn og unge. Dette vises i de valgene vi har gjort i oppussingen, forteller Grytten.

De har hatt workshops med ulike ungdomsråd i bydelen og barn fra Årvoll skole for å få frem behovene og ønsker som barn i bydelen har.



– Det er blitt ulike sitteplasser, en lesehule, en 15 meter lang gardin som deler opp rommet, lesesal med originale bord, egne pc`er for barn og unge, grupperom du kan booke. Sist men ikke minst har vi etablert en egen verkstedsone, sier hun.



Rommene deres er lagt opp til at det kan foregå aktiviteter der i regi av biblioteket, men også av andre.



