Mimrer om juletradisjoner

Oppsalhjemmet Norlandia Care er et privat sykehjem som for tiden holder til på Stovner, i det gamle sykehjemmet, på grunn av totalrenovering av sine egne lokaler. De har holdt til på Stovner siden februar i år, og skal være der i to til tre år til. Men det stopper ikke sykehjemmet i å lade opp til jul.

Første søndag i advent startet de med julegrantenning og utover hele desember er det ulike aktiviteter på programmet som skal få i gang julestemningen. Sist torsdag tok avisa turen innom sykehjemmets juleverkstedet. Der satt blant annet beboer Lise Støren, som har mange gode minner om julen.

Fine tradisjoner

Jeg har alltid laget julepynt og pepperkaker, så det er veldig hyggelig å kunne gjøre det i dag. Pepperkakene ser veldig gode ut, men jeg har ikke fått smakt på dem ennå, sier hun.

Med julemusikk i bakgrunnen kan beboerne komme ned når de selv ønsker for å være med å lage julepynt og kaker. Mens de snakker og lager ting kommer minner som at de alltid var i kirka og leste juleevangeliet fram.

– Vi pyntet juletreet med levende lys, hadde julepakker og middag. Det var alltid syv sorter med julekaker. Jeg husker at vi samlet mange i familien på julaften og var 16 rundt bordet. Det er fine tradisjoner og gode minner, smiler Støren.

Del av kulturarv

Ifølge musikkterapeut Marita Slettevold hører juleverksted med i tiden før jul.

– Dette er en del av kulturarven. De er vant til å bake julekaker og ordne til jul. Det er noe med det å ha deigen i hendene og kjenne på den. Vi har også smakt på deigen, smiler hun lurt.

