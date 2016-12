Moden CD-utgivelse

MODEN SANG: Selv om de kaller seg «Rustne røster», er det ikke mye rust i stemmebruken når koret setter i gang.

Seniorkoret «Rustne røster» holder koken. At gjennomsnittsalderen ligger sånn omtrent midt mellom 60 og 80 år blant sangerne, er intet hinder for å synge for full hals. Nå har koret til og med gitt ut sin første CD.