Nasjonens hukommelse ligger på Økern

Gangbrua over Østre Aker vei ved Risløkka fikk fort navnet «Dinosauren» på folkemunne, grunnet sin dinosaurform.

– Vi var faktisk ikke klar over den historien. Men i forbindelse med at vi har flyttet inn i dette magasinbygget på fabrikkområde til gamle Standard Telefon og Kabelfabrik A/S, har den blitt oss fortalt, smiler professor i vertebrat (med ryggrad) paleontologi, Jørn Hurum – «pappaen» til det berømte fossilet «Ida» – verdens eldste hele apeskjelett.

Forhistoriske skjeletter

Om det fremdeles ikke er dinosaurer på Økern, har det i hvert fall kommet på plass andre forhistoriske skjeletter.



Det var imidlertid en mulighet for at den store dinosauren «Stan» kunne ha tatt veien fra Brøggers hus (Geologisk museum) til Groruddalen. Men han er for tiden plassert i Colletts hus (Zoologisk museum), mens Brøggers hus rehabiliteres. En rehabilitering som er grunnen til at Jørn Hurum og kollega Hans Arne Nakrem, professor i invertebrat (uten ryggrad) paleontologi, samt de andre professorene og forskerne ved Naturhistorisk museum innen geologi og zoologi, nå har funnet sin plass i et næringsbygg i Kabelgata på Økern.

Gamle atmosfæren

Brøggers hus sto ferdig i 1916. Året etter kunne professorer og forskere flytte inn. Men museet ble ikke åpent for publikum før i 1920, da Kong Haakon VII sto for den offisielle åpningen. Grunnen til at det tok tid før dørene ble åpnet skyldes Den Første Verdenskrig og at det var en periode med mange streikeaksjoner i Norge. Rehabiliteringen vil ta minst fire år, pluss et år med å få utstillingene på plass igjen.

Det måtte bare til. Bygget er jo 100 år gammelt. Det skal nå bli veldig modernisert, men fremdeles beholde den gode, gamle atmosfæren som har preget museet. De gamle monterne skal på plass igjen i all sin prakt i første etasje, mens de andre etasjene vil bli litt mer modernisert. Folk vil kjenne seg igjen. Det skal fortsatt bli ekte fossiler, mineraler og meteoritter innenfor veggene. Samtidig vil nye originale fossiler komme på plass og vises for publikum for første gang. Oppussingsperioden skal benyttes til å skaffe nye originale utstillingsgjenstander og objekter, forsikrer Hans Arne.

Bedre levevilkår

Nå er Brøggers hus tømt. Men det beste av fossiler, mineraler og krystaller vil kunne ses under rehabiliteringen i første etasje av «naboen» Colletts hus (Zoologisk museum), med utstillingen «Stein og bein» – blant annet dinosauren «Stan», fiskeøglen fra Svalbard og «Ida». Resten er flyttet til Økern, hvor museets forskningsmateriale vil forbli.



– Det gjelder også oss. Vi kommer vel til å bli «gamle fossiler» her, humrer Jørn.

Selv om de kommer til å savne den spesielle museumsfølelsen og atmosfæren de tidligere jobbet i, innrømmer de at det er bedre levevilkår for forskningsmateriale og samlingene i de nye lokalene på Økern, hvor det blant annet har blitt plass til 13.000 skuffer med stein som til sammen veier rundt 150 tonn.



– Faktum er at alt forskningsmateriale siden 1750 nå befinner seg på Økern og vil bli her. Når museet på Tøyen er pusset opp vil det bli et rent utstillingsmuseum, sier Hans Arne.

Egen atmosfære

Nå kan de boltre seg i store nye laboratorier og med mye mer utstyr.

– Alt er bedre her og alt – inkludert oss selv – har det bedre her i forhold til det vi jobber med. At kulturen ikke sitter i veggene som i de gamle kriker og kroker og historiske kontorer ved museet, vil vi imidlertid gjøre noe med. Vi skal klare å skape vår egen atmosfære her. Klistre opp gamle bilder og avstøpninger på veggene for å gjenskape det historiske miljøet rundt oss, og ikke minst skape et inntrykk av hvem vi er, slår Jørn fast. Han kan for øvrig røpe at det er planer om å gjøre om de gamle kontorene ved Brøggers hus til «historiske utstillingsrom».