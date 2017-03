Når alt står ferdig, skal bygget inneholde en ny kafé, frivillighetssentral, treningsrom, 91 Omsorg + leiligheter, seniorsenter og utleielokaler. Her kan barselgruppen ha babytreff, kaffe-elskeren få lesket seg, søndagsmiddagen inntas og seniorene hygge seg.

Vi trenger din hjelp til å gi

bygget et navn som klinger!

Navnet bør:

- gjenspeile en moderne bo- og møteplass med rike muligheter for opplevelser og deltakelse

- inkludere helheten, mangfoldet og tilbudene i huset

- være lett å huske, uttale og skrive

- ha en form for lokal identitet



Premier:

Vinneren får en nydelig tre-retters middag for to personer i den nye kafeen i bygget. Vi trekker også ut to vinnere som får et gavekort på kr. 200,- til bruk i kafeen.



- Kampanjen går fra 1.-15. mars 2017.

- Forslag sendes anette.skjellum-kokkim@bgr.oslo.kommune.no

- Se også www.facebook.com/BydelGrorud/

- Vinnerne kontaktes innen utgangen av mars.

- Om flere har samme vinnerforslag, blir det loddtrekning mellom disse