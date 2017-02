Neha i Kakekrigen

Når en ny sesong av FEMs populære bakeprogram Kakekrigen ruller over skjermen til våren, må 32 bakeamatører imponere en ny dommer - nemlig stjernekonditor Sverre Sætre. En av disse er Neha Nayyar.



– Jeg fikk en anbefaling av en venninne om å melde meg på. Da var det bare å sende inn en søknad. Så da var det jo veldig gøy at de ville ha meg med videre i programmet, sier Neha.



Hun har fulgt med på tidligere sesonger av Kakekrigen og har alltid synes at det har vært et hyggelig og inspirerende program.

Jeg har ofte hørt spørsmål fra venner om hvorfor jeg ikke er med selv og at jeg burde melde på. Det er jo veldig hyggelig, sier hun

.

Inspirert fra liten av

Nayyar har alltid vært interessert i matlaging i seg selv, og det var via matlagingen hun skjønte at baking også var gøy.



– Fra jeg var rundt 9 år gammel begynte jeg å fatte interesse for mat. Jeg lagde ofte mat for familie og venner, forteller hun.



Lidenskapen var både hjemme privat og hvis det skulle være noen slags form for arrangementer.



– Det var ikke før jeg var rundt 18 år gammel at interessen for baking dukket opp. Før det var det bare generell matlaging, sier hun.



Det å ha vært med på Kakekrigen har vært en god erfaring for damen fra Risløkka.

Det var en kjempe opplevelse! Det var så gøy. Hele TV-teamet var hyggelige å jobbe med. Selv om det var stress var det også veldig gøy.

– Det var spesielt moro å få være med å møte Monica Csango som er meddommer i programmet. Hun er en super flott dame med en kjempe utstråling, avslutter Neha.