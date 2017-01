Flere av bibliotekene har enten fått eller skal få utlånsautomater. At de mindre avdelingene også blir inkludert, er noe bibliotekar Sigrun Aas ser på som et godt tegn.

På automatene kan man hente og levere bøker. I tillegg kan man se oversikt over egne lån. Vi har nettopp fått automatene, og de skal få plass inne i biblioteket, sier hun.

Tanken med utlånsautomater er at de ansatte skal få frigjort litt tid til å planlegge arrangementer på biblioteket.

– Det er et veldig greit alternativ når det er kø. Servicen her kommer til å være som den alltid har vært og vi kommer til å være like mange på jobb, sier bibliotekaren.

2016 – et bra år

Hvis Aas skal se tilbake på året som har gått, er det én spesiell ting som ligger sterkest i minnet.

– Vi fylte jo 50 år, noe som var veldig stas. Jeg må nok si at 50-årsjubileumet er et høydepunkt, smiler hun.

Likevel stopper det ikke der. Med mange arrangementer og alle lørdagene booket i 2016, er bibliotekaren klar for et nytt år.

– Vi hadde barnearrangementer hver lørdag i fjor. Det er et samarbeid med venneforeningen, som vi ønsker å ta med oss inn i det nye året. Målet er også å fortsette med forfatterbesøk, sier Aas.

I samarbeid med Norli på Grorud solgte de bøker på biblioteket.

– Noen fra bokhandelen hadde med seg mange bøker som det er lang venteliste på her. Det er kult å kunne selge bøker som mange venter på, sier hun.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.