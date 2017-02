 Det er som en annen verden

Elise, Layba og Vanessa bruker alle Snapchat og Instagram hyppig. Og de er mye på internett på fritiden. De er enige om at det er godt å føle seg trygg når man surfer på nettet.



– Det er jo som en annen verden. Hvem som helst kan gjøre hva de vil på internett, sier Elise.



De er tre av 50 heldige elever på Lindeberg skole som fikk være med på kodekurs med Microsoft. Der lærte de å bygge i spillet Minecraft.



– Det er veldig spennende å lære å kode. Jeg tror vi kommer til å bruke det mer og mer, sier Vanessa.



– Det kan hende vi også kommer til å bruke mer koding på skolen og når vi skal ut og jobbe, legger Labya til.

Viktig å lære grunnprinsipper

På toppen av listen over de fem vanligste ubehagelige situasjonene på nett fra en undersøkelse gjort av Microsoft står uønsket kontakt, trolling og digital mobbing. Trolling er når noen, ofte anonyme, plager og harselerer med noen for eksempel i et kommentarfelt.



– «Safer Internet Day» markeres over hele verden. Vi er glade for at vi kan gjøre det nettopp her på Furuset bibliotek og aktivitetshus. Det er ti kvinner fra Microsoft som skal lære barna å kode. Det blir viktigere og viktigere å lære de grunnleggende digitale ferdighetene, og dette vil gi barna flere muligheter til å lære mer senere, sier kommunikasjonsdirektør Vibeke Hansen i Microsoft Norge.



Microsoft har et pågående samarbeid med LIN.



– Fremtiden er høyteknologisk og digitalisering skjer stadig på nye utenkelige arenaer, sier prosjektleder i LIN, Rabia Musavi.

Næringsliv + frivillige = sant

Musavi mener samfunnet må være bevisst på farene ved bruk av nett.



– Barn som vokser opp i dagens samfunn vokser opp med teknologi. Mange barn er aktivt brukere av smarttelefoner og nettbrett allerede før de tar sine første skritt, forteller hun.



Musavi inviterte varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam (Ap) for å holde noen inspirerende ord til elevene.



– Det er viktig å ikke bare informere om farene på internett, men også å gjøre folk bevisste på ansvaret når man er på nett. Jo mer makt, jo mer ansvar. Jeg er også glad for at næringslivet går sammen med frivillige for å lære bort, smiler varaordføreren.