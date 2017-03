Furuset bibliotek og aktivitetshus (Fubiak) fyller ett år i mars. Trine Skei Grande sparket i gang sin biblioteksturné på Furuset sammen med Guri Melby.



– Jeg er veldig imponert og synes det er et bibliotek som har utviklet seg i riktig retning. Jeg har vært her flere ganger, og første gang da de åpnet i dette bygget. Det er et bibliotek som er veldig koblet på omverdenen sin, det er det ikke alle som er, sier Skei Grande.



Venstre har tidligere vært i hardt vær i Groruddalen da de satt med makta i Oslo og gikk i bresjen for å legge ned Nordtvet bibliotek da biblioteksmeldingen kom i 2014.



– Vi har en god filialstruktur nå, men det betyr ikke at den er satt i stein. Det er viktig at nye byutviklingsområder som Økern får bibliotek. Noen av de filialene det var diskusjon rundt var lite besøkt. I stedet for å opprettholde kan man kanskje også skape nye tilbud og koble med andre tjenester, slik som her på Furuset, mener Melby.

Samhandling på kryss og tvers

Hun legger vekt på at Fubiak er mer enn bare et bibliotek. I lokalene finner man ungdomslklubb, kafé, lydstudio, møterom og det er koblet på helsestasjonen i samme bygg. I tillegg kan politikken utfolde seg i en bydelssal i andre etasje.



– Man kan tenke seg å rendyrke bibliotek som bibliotek, men her har man koblet på ungdom og helsestasjon. Det er en smart løsning, spesielt i Bydel Alna, sier hun.



Skei Grande legger vekt på at biblioteket på Furuset er en møteplass for alle med forskjellig bakgrunn.



– Bibliotek er det mest integrerende vi har, nest etter skole. I dette området er det mange mennesker som bor i en leilighet, og vi vet alle at det som ungdom ikke alltid er like lett å bo oppå foreldrene sine. Derfor er det viktig at man kan bidra med en kjellerstue, sier hun.



