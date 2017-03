Kronprinsparet til Bjerke bydel

Ordfører Marianne Borgen skal være vert for besøket, sammen med bydelen.



– Vi er stolte og glade over at kronprinsparet velger å komme til oss i Bydel Bjerke, sier leder for bydelsutvalget, Bjørn Lundberg (Ap).



I disse dager jobbes det med å sette sammen et spennende program for kronprinsparet.



– Vi er en spennende bydel i rivende utvikling og gleder oss til å få vise frem litt av det vi har å by på, sier han.



For å nevne noe kan Bjerke friste med travbane, Norges største videregående skole Kuben, Krigsskolen og Nysirkus. I tillegg er det gårdene Linderud og Årvoll som kan være verdt en titt.



– Vi har til og med sykehus i bydelen, Aker som driver spennende utviklingsarbeid blant annet innen mestringsteknologi, sier Lundberg.

Flerkulturell bydel

Bjerke bydel er en av bydelen som vokser raskest – i Europa. I løpet av ti år vil innbyggertallet stige fra 31.000 til 41.000 mennesker. Mye av befolkningsveksten man ser er i følge innvandring, og Bjerke har omtrent 43 prosent med flerkulturell bakgrunn i sin helhet. Dette er delt på flere delbydeler, og på Linderud er andelen 64 prosent og 20 prosent på Årvoll.



– Vi tenker at det er naturlig at vi til besøket setter opp et program som kombinerer bydelens spennende historie med å vise fram det multikulturelle samfunnet vi er i dag. Bydel Bjerke er på mange måter bydelen i Oslo hvor øst møter vest, sier BU-lederen.



– Det skal vi få vist frem.



Kronprinsparet tar turen til Groruddalen mandag 27. mars. Så gjenstår det å se hva de er interessert i å lære mer om i Bjerke bydel.

Kronprinsessen besøkte Stovner

Kronprinsesse Mette Marit tok turen til Stovnerlia i januar for å besøke ansatte i Monsterbedriften – et sted for mennesker som sliter med å komme inn i det tradisjonelle arbeidslivet.



Monsterbedriften var i gang med å rive bad i leiligheter i Stovnerlia da de fikk besøk av kronprinsessen og ordfører Marianne Borgen (SV). Bedriften er en sosial entreprenørbedrift der folk som kanskje har et hull i CV-en får en ny sjanse. Kronprinsessen fikk en orientering om Monsterbedriften, og møtte flere av de ansatte. Så fikk hun bli med inn i en leilighet der arbeidet med å rive ut det gamle badet var i full gang. Hun fikk også være med å «pigge» opp deler av det gamle baderomsgulvet.



– Mange i vårt samfunn strever med å komme inn i arbeidslivet av så mange forskjellige årsaker, men i Monsterbedriften ser vi forbi en hullete CV. Vi ønsker å se menneskene bak, og heller fokusere på motivasjon og vilje til endring. Vi har hele tiden fokus på å ha en variert stab med mennesker med ulik historie, utdanningsnivå og personlige egenskaper, sier Monsterbedriftens daglige leder, Thomas Doull.