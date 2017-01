Thomas Næss Thoresen har brukt 2016 til å starte egen bedrift – en online markedsplass for cateringmat. Firmaet har han kalt Cateringo. I 2017 håper han at bedriften vil ta hele Norge med storm.

– Det blir ribbe, og jobb foran pc-en denne juleferien, sier Thomas fra Løren lattermildt.

Bedriften startet han for litt over seks måneder siden. Thomas har lang erfaring med å starte opp egne firmaer. I dag har han funnet ut at gründertilværelsen passer han best.

– Jeg liker å ha en finger med i alt. Jeg er utålmodig, og liker å se at ting går raskt. Jeg har funnet ut at det å være ansatt og ha spesifikke oppgaver, og vente på at andre får ut fingeren, ikke er for meg.

