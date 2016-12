Skal bli Tveitas storstue

Gården er ikke åpen for alle helt enda. Men oppussingen er omtrent ferdig. Det har vært en lang vei for bydelen og Kulturetaten fordi renovasjonen har møtt på noen utfordringer underveis. Avisen har tidligere skrevet om at gården egentlig skulle stå ferdig høsten 2013. En aggressiv hussopp og millionsmell sto i veien for åpningen. Nå er derimot alt på plass.

– Det er en stor glede å forvalte Tveten gård, samtidig som det er et stort ansvar. Det har vært en lang vei hit, man er alltid usikker på hva som ligger bak treverket i slike gamle hus, forteller direktør Hilde Barstad i Kulturetaten.

– Det har vært krevende, men det har blitt fantastisk fint. Alt er gjort i tråd med det antikvariske, og vi gleder oss til å fylle huset med aktivitet.

Jobber med avtalen

I disse dager er bydelen og Kulturetaten i ferd med å lande en avtale. Den veien har også vært lang, fordi bydelen ønsker å passe på at alle kulturaktivitetene får plass på gården, også på kveldstid. Barstad forsikrer om at de skal videreføre aktiviteten inn i huset.

– Jeg er veldig spent på hva som skjer videre. Jeg er veldig imponert over hvordan de har rustet opp bygget, og jeg var her den gangen huset nesten datt sammen. Nå blir det viktig at vi også får fylt opp huset med liv, forteller han.

Ser man bort i fra politikken har Tveten gård blitt ordentlig satt i stand. Gammel tapet har blitt ivaretatt og rommene er malt og innredet.

– Jeg er fascinert av at gården består av tømmer, mur og bindingsverk. I gangen finner vi både bindingsverksvegg, tømmerkjerne og murvegg. Man har samlet historien i et rom, forteller Ingeborg Apall-Olsen.

Allerede leid ut

Hun er ansatt som prosjektleder på gården av Kulturetaten, og forteller at flere rom allerede er utleid til blant annet «Opprop Tveten» – et skolefrafallsprosjekt.

Tveten gård har en lang historie bak seg som skal ivaretas fremover. I skriftlige kilder er gården først nevnt i middelalderen. I 1810 ble gården solgt til Even Bernhard Stenersen og har siden vært i Stenersen-slektens eie. Gjennom årene har gården blitt bygget på, og det har alltid vært et gårdsbruk med hester, kuer og griser.



– Tveten var en storgård utenfor det travle byområdet. Det var en storgård med bruk, og han som drev gården var en brukseier. Det betyr at det var mange dyr her og at de livnærte seg av det, samt andre aktiviteter, forteller Sølve Nilsen.

