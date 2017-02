Nymotens datamus

Entreprenørskap og bedriftsutvikling er et av fagene man har dersom man går på Teknologilinja. Gjennom dette faget starter elevene opp en ungdomsbedrift (UB).

­Vi har kalt vår bedrift for Wring UB og vi utvikler tredje generasjon av datamusen. Det er altså en trådløs, elektronisk ring som erstatter den vanlige datamusen, forteller dagligleder for Wring UB, Kantharaja Vamathevan.

Prosjektet deres har allerede strekt seg fra Norge til Kina med et stort samarbeid med hele fem andre bedrifter.

Ikke fra bunnen av

Wring UB har ikke laget produktet sitt helt fra bunn av.



– Vi har brukt et eksisterende produkt som utgangspunkt og deretter gjort store modifikasjoner rundt det, sier Vamathevan.



Planen deres var å lage produktet selv helt fra starten, men da de lette etter en fabrikant og leverandør kom de over leverandøren Shenzhen Quinhulai Technology i Kowloon, Kina.



– De hadde allerede et lignende produkt, men de hadde brukt gammel teknologi, derfor kunne den ikke kobles opp med dagens enheter, sier han.



Dette var noe av grunnen til at produktet til leverandøren i Kina ikke slo igjennom. I tillegg til kort levetid og andre problemer.

Samarbeidsprosjekt

Ungdomsbedriften sendte en forespørsel til bedriften for å foreslå et samarbeidsprosjekt mellom de to bedriftene.



– Forespørselen ble godkjent og vi begynte å utvikle den i september 2016. Vi vant også propelljakten arrangert av UE Oslo og fikk økonomisk støtte av Sparebankstiftelsen DNB, sier daglig leder.



Wring UB fikk produktet ferdig og startet salget 1. januar i år.

Vårt første parti bestod av 20 enheter og ble utsolgt allerede den første måneden etter lansering. Vi får snart inn neste parti og har allerede noen kunder som har reservert produktet vårt, sier Vamathevan.

Nå er målet videre å selge så mye som mulig og forhåpentligvis vinne Oslomesterskapet i mars som er arrangert av Ungt Entreprenørskap.



– Der konkurrerer alle ungdomsbedriftene i Oslo om forskjellige priser. Hovedprisen er Oslos ungdomsbedrift og da går man videre til NM, noe vi håper på, avslutter han.