Før det var tid for markering av kvinnedagen på Kuben videregående skole snakket varaordføreren med en gruppe jenter fra ulike studieretninger på skolen:



«Kvinnedagen er en festdag. Dere kan bestemme over deres egen kropp og hvis dere blir gravide kan dere ta abort om dere ønsker det. Det handler om likestilling og at vi bestemmer over vår kropp. Polen er cirka to timer unna og der reverserer de abortloven, og så har vi Trump som mener kvinner ikke skal ta abort». Holdninger og utseendepress er også noe som ble tatt opp.



– Kvinnene som ledet vei er ferdige med sin kamp. Nå er det vår oppgave å ta det videre. Utseendepresset har blitt helt sykt. Smink deg og kle deg som du vil og gjør det fordi du selv har lyst, sier varaordfører Khamshajiny «Kamzy» Gunaratnam.

Fortsatt en kamp

Ifølge varaordføreren er kvinnedagen en festdag for det man har fått til, men en kampdag for det som må gjøres.

Alle ønsker å leve det livet de selv ønsker. Det er det kvinnedagen handler om. Likestilling starter ikke bare med kvinner, men med alle, sier hun.

«Kamzy» ble inventert til Kuben for å holde appell første gang i fjor. At hun får komme tilbake til Kuben for å snakke med noen av jentene som går der, mener hun er viktig.



– Dette er ikke en sak som politikerne bare kan snakke om til befolkningen. Vi må snakke med de unge. Dette er mye mer berikende for meg, sier hun.

Har lært mye

Jentene på Kuben har ikke markert kvinnedagen før de begynte på Kuben videregående. Da varaordføreren holdt appell i fjor lærte de mye.



– Jeg visste ikke så mye om kvinnedagen før i fjor. Det skal være en lik linje mellom kvinner og menn. At vi markerer denne dagen setter jeg stor pris på, sier Hanan Talhioui (17).

Det med abort reagerer jeg veldig på. Det er vår kropp og vi må bestemme det selv. Det er fint å feire denne dagen, slik at andre blir inspirerte. Det får meg til å tenke på kvinnene som har kjempet for oss, legger Halima Anwar (17) til.

