På vakt for en tryggere dal

Avisen møter en blid gjeng inne på brannstasjonen. De har nettopp kommet tilbake fra en kontroll av utsalgssteder for fyrverkeri.

– Det gikk knirkefritt. Det var en etterkontroll, men det skal faktisk mye til for at man får lov til å selge fyrverkeri, forteller Øystein Frigard.

Årets nyttårsaften bød ikke på de store brannene, men tåka meldte sin ankomst i hovedstaden.



– På en slik kveld kan alt skje, alt fra storbranner til ingenting. Høy promille og fyrverkeri kan fort gå galt, og risikoen for å skade seg på nyttårsaften er høyere enn ellers.

Brann på Nedre Foss gård

De er vanligvis fem på vakt på nyttårsaften. Det settes inn litt ekstra mannskap for å være på den sikre siden. I 2016 kan gutta reflektere over et relativt godt år. Men det er noen ting som skiller seg ut. Rett før nyttårsaften i fjor brant nemlig den ærverdige Nedre Foss gård.



– Det er en sak vi husker godt. Og for en måned siden brant det i en bolig på Hellerud, sier John Smevik.

De er glade for at utkant-Norge har fått mye bra utstyr i 2016.

– Vi i Oslo har allerede oppgradert utstyr, men det har vært mangel på dette utenfor hovedstaden. Vi er glade for at det nå endres.

