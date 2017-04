Palmesøndag - årets påskekrim?

Sannheten er at palmeolje ødelegger mye! Når du koser deg med et påskeegg eller to, bidrar du til å ødelegge regnskogen. Regnskogen som har brukt omtrent 100 millioner år på å bygge seg opp til noe flott, har vi mennesker klart å rive ned 50 prosent av i løpet av de siste 60 år. Det er omtrent to generasjoner, det. Dette er ikke et tall vi skal være stolte av, men et tall vi burde skjemmes over. Ikke bare noe vi skal skjemmes over, men det er et tall og en situasjon som burde skremme oss.

Ødelegger

Tenk på alle de det faktisk går ut over. Regnskogen er hjemmet til 260 millioner mennesker, og det er også hjemmet til kanskje så mye som 80 prosent av jordas dyre- og plantearter. Allikevel er vi med på å ødelegge regnskogen fordi vi blant annet er så sjukt gira på påskeeggene til Freia. Dette er faktisk helt uakseptabelt.



Mye av nedhogsten av regnskogen skyldes produksjonen av palmeolje. Palmeolje er et stoff som blir hentet ut av oljepalmetrær, og palmeoljeindustrien er hovedårsaken til at regnskogen blir utrydda i Sørøst–Asia. Palmeolje er også en viktig faktor til avskoging i land med regnskog. Dette truer også dyr, urfolk og planter.



Palmeolje er heller ikke sunt for kroppen. Palmeoljen inneholder palmitinsyre, som er en mettet fettsyre. Denne syren øker mengden kolesterol i blodet og gjør oss mer sårbare for hjerte– og karsykdommer.

Bærekraftig?

Freia og Mondelez International mener at det er mulig å skape en bærekraftig produksjon av palmeolje. Dette er litt rart å tenke på. Hvordan kan man ha en bærekraftig produksjon, når det å få tak i råvaren er grunnen til ødeleggelse?



Ja, du kan godt si som Freia, at de bruker sertifisert palmeolje og at det ikke ødelegger regnskogen. Men selv om mange produsenter skryter av at palmeoljen i deres produkter er bærekraftig produsert, gir sertifiseringsord- ningen ingen garanti for at palmeoljen det er snakk om ikke har bidratt til å ødelegge regnskogen, og har ført til menneskerettighetsbrudd.

Du er med på det

De siste årene har stadig flere palmeoljeprodusenter forpliktet seg til å slutte å ødelegge regnskogen. Likevel anlegges det fremdeles nye plantasjer på bekostning av regnskogen, og det er ofte ikke lett å finne ut hvor og hvordan palmeoljen i det enkelte produktet er produsert. Og ved å kjøpe Freia påskeegg er det faktisk du som støtter denne produksjonen.



Det er faktisk du som gjør det mulig for Freia, eller Mondelēz International, som de eies av, å fortsette med sin bruk av palmeolje. Så du er litt ansvarlig for litt av ødeleggelsene som skjer i regnskogen. Vi i Stovner Media ber deg dra til Rema 1000 og kjøpe palmeoljefrie påskeegg der isteden! God påske!



Dette innlegget ble publisert i avisens ungdomssider PILEN fredag 7. april.