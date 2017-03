Pegah har fått platekontrakt

Den blide 19-åringen er allerede et kjent navn i Bjerke bydel, etter utallige timer i Bjerke lydstudio og flere opptredener med både sang og dans. Men nå har hun endelig nådd drømmen, og signerte på tirsdag en platekontrakt med MTG Music.

Jeg har alltid visst at jeg er en av mange som har hatt denne drømmen, derfor er det veldig stort for meg å endelig ha nådd målet mitt, sier Pegah.

– Ting blir ikke større enn du gjør det til selv, men nå har jeg muligheten til å komme meg oppover. Og det er også rom for større ting, sier 19-åringen.



At hun skriver låtene sine selv, har vært en av grunnene til at hun fikk platekontrakten. Noe hun kommer til å fortsette med fremover også.



– Jeg startet allerede som liten med å skrive, for å få ut følelser.



– For meg som person er dette veldig morsomt. Og jeg skulle så gjerne gått tilbake i tid og fortalt meg selv at alt løser seg og blir bedre, sier en rørt Pegah.

God demo

Men personen Pegah kan takke ekstra for platekontrakten, er manager Leif Inge Fosen. Han driver Bjerke lydstudio, som er et kommunalt tilbud for barn og unge i Bydel Bjerke. Hvor unge mellom 13 og 20 får opplæring og muligheten til å spille inn egne låter.



– Det var Leif Inge som sendte inn låten som sikret meg platekontrakt. Og det er veldig gøy at jeg nå får ha han som manager også. Jeg hadde ikke turt å ha noen andre, sier Pegah.



Og det er ingen tvil om at mannen bak lydstudioet som hjelper mange Bjerkeungdom har et godt rykte på seg og får ungdommen opp og fram.

Det at Leif Inge er involvert er en av grunnene til at vi ønsket å møte Pegah og høre henne live etter at vi fikk låten. Vi har jobbet mye med han før, og vet at han er solid og ordentlig, sier daglig leder i MTG Music, Larry Bringsjord.

Pegah fanget oppmerksomheten allerede ved plateselskapets første lytt på låten «1985», og blir derfor den låten de gir ut med henne 26 mai.



