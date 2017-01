Populær kaffe på Tonsenhagen

Såpass trofaste er kundene på kaféen at eier Xhemali Kalisi, som også står bak disken, vet hva mange av kundene ønsker å bestille allerede før de åpner munnen.

Det er mange av de samme kundene som kommer innom hver dag, og det er veldig hyggelig. Jeg vet hva de skal ha, siden de pleier å bestille det samme hver dag, forteller Xhemali.

Han har drevet kafeen de siste syv årene, og det er tydelig at kundene setter pris på både han og stedet.

– Dette er som det andre hjemmet for flere av kundene mine. Mange kommer hver morgen og kjøper en kaffe, mens andre koser seg midt på dagen, sier driveren av kafeen.

Møtested

Selv om eieren skulle ønske at han hadde større plass, har han gjort det beste ut av det og har til og med vartet opp med gode stoler og pledd til de som vil sitte ute. Selv i minusgrader.

– Det er mange som møtes her, slår av en prat og tar en kaffe sammen. Og så er det mange mødre som møtes her på barseltreff, sier Xhemali.

Det at man har et sted hvor folk kan møtes tror han er viktig for et nærområde, og også Eva, som bor rett borti gata skryter kafeen opp i skyene.

– Jeg er her nesten hver dag, og har vært det siden i sommer. Jeg synes det er viktig for Tonsenhagen å ha et sånt sted. Og så er det jo veldig sosialt, sier Eva.