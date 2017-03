Da skrev jeg en sak om feminisme i Akers Avis Groruddalen. Jeg skrev en sak som handlet om at jeg var feminist, men ikke en «moderne» feminist. Jeg skrev om at moderne feminister var «teite», og at de bare fant problemer men ikke løsninger. Jeg skrev at jeg er feminist men ikke som de “brøytebilfeministene". Jeg sa at jeg var for kvinners rettigheter og for likestilling, og det er jeg fortsatt. Men man kan jo forandre seg, og det har jeg gjort.



Selvfølgelig er jeg for likestilling, men jeg har også sett kjønnsrollene jeg vil ha bort. Jeg har nå blitt det jeg trodde var teit, jeg har blitt moderne feminist om det er det du vil kalle det.



Med nye øyne

For jeg, jeg har fått nye briller. Feministbriller om det er innafor å si. De brillene fikk jeg da jeg klarte å se og skjønne patriarkiet. Noen ganger er det litt slitsomt. Etter at disse brillene festet seg til ansiktet mitt innså jeg alt jeg mente var galt, alle småfeil og underlige kjønnsroller som finnes. Nå ser jeg alt som jeg vil ha bort, og jeg ser alle småting som er feil.



Det er slitsomt det. Derfor har jeg funnet ut at jeg må velge mine kamper. Jeg regner selvfølgelig med at det er ganske åpenlyst at man skal kjempe for at alle skal ha like rettigheter, muligheter osv. Men det jeg tror mange også kanskje glemmer litt er alle kjønnsrollene, holdningene og forventningene til hvordan alle skal oppføre seg. Og dette er viktige å jobbe med.

Så hvorfor er det sånn at i 2017 kan ikke en gutt bruke sminke uten å få blikk? Og hvorfor kan ikke en kvinne drite i å barbere seg under armene uten å bli sett på som ustelt? Hvorfor blir jentebabyer kledd opp i rosa, mens guttebabyer blir kledd opp i blått?

Svaret på dette er forventningene og holdningene som henger igjen fra det gammeldagse patriarkiet i Norge. Det handlet om at menn skulle gjøre det som var "maskulint", mens kvinner skulle henge hjemme med ungene, gjøre husarbeid og lage mat.



Det nåværende patriarkiet i Norge, er ikke på langt nær så ille som det var før, men det går mer ut på kjønnsrollene som henger igjen fra gamledager. Som for eksempel at menn skal være maskuline og ikke vise for mye følelser. Jeg tror at det virkelig har en stor påvirkningskraft på hvordan vi lever livene våre. Som for eksempel blir kvinner mye oftere objektivisert og seksualisert enn det menn gjør. Det er jo straight up på grunn av society.



Til slutt vil jeg bare få frem hva som er den største grunnen til at jeg er feminist. Jeg er først og fremst ikke feminist for meg selv, men for alle som ikke har muligheten til å være det og for alle som blir undertrykt. Jeg er så heldig man kan være. Jeg er født og oppvokst i ett av verdens mest likestilte land og det er jeg veldig takknemlig for, men vi har fortsatt en vei igjen å gå.



Det er ikke snakk om å gå fra Lindesnes til Nordkapp, men kall det heller en tur fra Oslo til Trondheim.



Dette må vi klare, husk vi blir ikke født med kjønnsroller, kjønnsroller er noe vi blir født inn i!



Artikkelen finner man i dagens utgave av PILEN – ungdomssidene i Akers Avis Groruddalen.