Det er femte året de arrangerer julaften på Romsås, som vil finne sted i det gamle nærmiljøsentret på Romsås – Romsås senter 2-4.

Det er for folk som sitter alene hjemme og ikke har noen å være med på julaften, men det er også for dem som har lyst til å være sammen med andre, sier Bjørn Lindblom fra Romsåsreiret.

Alle som ønsker å feire julen med andre kan melde seg på til han.

Det er åtte frivillige fra Romsåsreiret som kommer til å være til stede på julaften, men de står ikke alene om arrangementet.

– Vi samarbeider med Rødtvet kirke og hjemmetjenesten i bydel Grorud, sier Lindblom.

Tradisjonell julemiddag

Det de kan by på er en tradisjonell julaften.

Vi tar 50 kroner i inngangspenger, på grunn av lite midler selv. Dette er for at alle skal kunne få noe godt i glasset til julematen. Det blir ribbe med tilbehør og kalkun til de som ønsker det. Til dessert har vi riskrem og molter. Det blir også kaffe og kaker, sier han.

Men det stopper ikke der. Alle som kommer får nemlig med seg en tallerken med mat hjem.

– Alle får en juletallerken med tilbehør som de kan ta med hjem, slik at de har til første juledag også, sier Lindblom.

Bærer tradisjonen videre

Ragnhild Trosterud, Lindbloms svigermor, satte i gang dette for noen år tilbake. Nå tar han det videre i hennes ånd.

– Jeg har selv vært med i alle fem årene, men nå er det opp til oss å føre det videre, smiler han.

– Det handler om at alle skal ha et sted å gå til i jula, og hvis man ønsker å treffes og være sosial på julaften. Her skaper vi god julestemning sammen, sier Lindblom.

En hel gjeng har tatt på seg oppgaven om å pynte og gjøre det hyggelig. De holder også åpent andre juledag. Da blir det tradisjonelt julebrunsjbord.