Sammen for Skjønnhaug

I løpet av kampanjen har alle lærerne vært ute i friminuttene og stått for aktiviteter. I tillegg har elevene hatt ting som vaffeldag og sosiale lekser. Ole (12), Halyn (11), Sebastian (11), Zagal (11) og Angelina (11) på 6. trinn har sammen med resten av klassen laget en musikkvideo.

Musikkvideoen heter «Ppap 6A». Vi fikk ideen etter en sang vi liker veldig godt, og har brukt epler, annans og penner som rekvisitter. Det har vært veldig gøy, selv om det har tatt litt tid, sier Sebastian.

I tillegg til å være morsomt, ser de på holdningskampanjen som veldig viktig.

Skaper vennskap

– Nå har jeg seks førsteklassinger som henger på meg i hvert friminutt, ler han.



– Vi blir kjent på tvers av trinn og jeg snakker med andre som jeg ikke kjente fra før. Jeg synes det er kult at lærerne er ute og leker med oss. Det er alltid noe som skjer ute i friminuttene nå, legger Angelina til.



Før kampanjen føler de at det var litt dårlige holdninger, men det har endret seg nå.



– Sånne holdninger ødelegger for mange og det blir dårlig stemning. Nå er alle venner og da får man mer lyst til å være på skolen, smiler Zagal.

Ønsket endring

Ideen til holdningskampanjen kom av at lærerne la merke til dårlige holdninger mellom elevene. Derfor satte de seg ned for å finne ut hva de kunne gjøre.



– Første ideen som kom opp var at alle lærerne skulle være ute i friminuttene. Til vanlig er det fem lærere ute, mens nå har det vært 18 lærere og åtte assistenter, sier rektor Bente Blaker på Skjønnhaug skole.



– Deretter kom ideen om vaffeldag og sosiale lekser. Aktivitetene elevene har vært med på er alt fra et felles kunstprosjekt til skoleavis og kanonballturnering, sier hun.



