Sammen om en bedre skole

Med aktiviteter som tautrekking, hoppeslott og aking er det stort oppmøte ved Verdensparken på Furuset. Sara (11) og Zainab (11) er begge elever på Gran skole og er veldig fornøyde med dagens samling.



­– Vi har nå mulighet til å bli kjent med elevene på Haugen skole. Vi leker sammen og spiser pinnebrød, sier Sara.



Det er bra oppmøte med god blanding av foreldre og barn, hvor foreldrene står for mat fra hele verden og barna som leker rundt.

Det er gøy å smake mat fra andre land samtidig som vi kan leke med de som skal bli våre nye klassekamerater. Det er veldig hyggelig, forteller Sara.

– For å bli kjent med de andre er det viktig å snakke sammen slik at vi kan samarbeide på den nye skolen, tilføyer Zainab.

Bedre kjennskap

Etter at utdannelsesetaten vedtok at de to skolene skal slås sammen, ville FAU fra både Gran og Haugen arrangere en samling gjennom lek og aktiviteter for å bedre kjennskap og kontakt mellom elevenes foreldre og elevene selv.

Vi var redd det skulle bli utfordringer med sammenslåingen da barna og foreldrene deres ikke kjenner til den andre skolen. Derfor planla vi en dag med mye kos for å gjøre noe med dette, forteller Mithat Dogan, FAU-leder ved Gran skole.

Dogan tok kontakt med Shahid Dar som leder FAU ved Haugen skole, han ville gjerne være med på samlingen.



– Vi håpet på litt bedre vær og mer snø, men vi har gjort det beste ut av situasjonen. Det ble kanskje ikke så mye aking, men vi har jo hoppeslott, sier Dar.



