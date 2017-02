Sang for de eldre

Det dyktige barnekoret som til vanlig har øvinger på Lindeberg skole hver torsdag, hadde forrige torsdag tatt turen til sykehjemmet for å synge i stedet.



– Vi vil takke for at vi fikk komme hit og synge. Vi skal synge et par forskjellige sanger, sier kordirigent Mona Skjelseth.



Og med alt fra Marcus og Martinus til Swahili-sang, kan man trygt si at koret hadde en liten konsert med variert innhold.



– Vi har øvd mye, og hatt noen opptredener, sier Vilde.



Hun ble med i korgruppa i august, og var en av de syv barna som både danset litt, klappet og sang en rekke sanger for de eldre.



– Jeg synes det gikk veldig bra i dag, og det var moro å få være med å synge. Å få være med i korgruppa synes jeg er veldig gøy, sier Vilde.