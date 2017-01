– Det er snart gitt ut 2000 for- skjellige norske frimerker siden det første kom i 1855. Vi har naturligvis ikke alle på lager, men vi har til enhver tid et imponerende utvalg. Noe blir utsolgt, noe kommer inn på nytt. Det skifter hele tiden, slår direktør i Posten Norge - Frimerketjenesten, Halvor Fas- ting fast.

– Du kan godt kalle meg frimerkedirektør. Det er jo egentlig det jeg er, humrer han.

Våre behov

Han synes det er flott å holde til på Ulven (ved rundkjøringen/krysset Persveien/Haraldrudveien).



– Posten Norge har nå kommet på plass med sitt store nye logistikksenter på Alnabru og er allerede godt etablert med Postens Østlandsterminal på Robsrud. Det er ingen tilfeldighet. Det handler om tilgjengelighet, ikke minst i forhold til Gardermoen.

– Det var naturlig at vi også kom til Groruddalen. På Ulven ligger vi vegg i vegg med Alnabru bedriftssenter, i et bygg som er pusset opp fra grunnen av og tilpasset våre behov av i dag. Vi har forresten mange bedrifter som kommer hit og kjøper sine frimerker fordi de finner det billigere enn å ha sin egen frankeringsmaskin.

– Vi holdt tidligere til i Schweigaardsgate. Her er det mye enkle- re for våre kunder når det gjelder parkering. Og siden jeg en gang bodd på Ulven et par hundre meter herfra, og i tillegg hadde min første egne leilighet på Romsås, kan jeg jo nå slå fast at jeg er tilbake i dalen, smiler Halvor.

Fylle tomrommene

Frimerketjenesten er Postens spesialavdeling for produksjon, markedsføring og salg av norske frimerker med tilhørende samleprodukter, for tjenestene er ikke minst til for samlermarkedet. I butikken kan du kjøpe nye og eldre frimerker, førstedagsbrev, årssett årbøker, temaalbum, prestisjehefter, samleprodukter, samlerutstyr og utenlandske frimerker - bare for å nevne noe.



– Vi har en stor postordrevirksomhet. Vi har blant annet 25.000 faste abonnenter.

– Å abonnere på frimerker og samlerprodukter er den enkleste måte å samle på, da du automatisk får de nye produktene rett hjem i postkassa. Men selvfølgelig er du alltid velkommen til selve forretningen, hvor du i ro og mak kan gå gjennom det vi har. Her har du muligheten for å fylle tomrommene i samlingen. Vi har også egen nettbutikk, påpeker Halvor.

Ellers er det produksjon av samleobjekter, pakking/utsendelse og administrasjonen som holder til i bygget. Frimerkesamling har alltid vært populært siden det første så dagens lys i 1840. Og det er faktisk mulig å få komplette samlinger.



– Frimerkets historie er ikke så lang, derfor er det mulig. I Norge nærmer vi oss frimerke nummer 2000. Det vil si at det ikke er umulig å få det komplett.

– Men det er mange måter å samle på. Satser du på ett tema er det høyst overkommelig å få en samling komplett. Men en samling er hva du selv gjør det til, både omfanget og økonomisk, sier Halvor.

Tenkes nytt

Men frimerket må også tilpasse seg den nye tiden, hvor bruken har blitt redusert etter Internetts inntreden og dermed mindre behov for å sende brev.



– Utviklingen må vi ta på alvor. Det har faktisk vært det samme produktet siden starten. Jeg ser ingen trussel de nærmeste årene, men fremtiden kan bli usikker. Det kan hende at frimerket forsvinner til slutt. Utvikling og behov skjer uhyre raskt. Det klassiske frimerket har imidlertid endret seg i forhold til frankeringsbehovet. Selvklebende frimerker og annerledes design er eksempler på at det må tenkes nytt, slår Halvor fast - som kan forsikre at de vil fortsette med sin seriøs utgivelsespolitikk som vil dekke behovet - ikke minst for samlermarkedet.

Det ble imidlertid distribuert over 70 millioner frimerker til frankering i 2015.