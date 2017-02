Både Mette og Ida er enig om at morsdag er en hyggelig anledning til å kose seg litt ekstra.



– Vi gjør ikke så mye ut av morsdagen, men det er koselig med den ekstra oppmerksomheten. Vi spiser som regel litt god mat og kake, og det er noe jeg har tatt med meg fra jeg var liten, sier Mette.



Hun legger ikke skjul på hvor mye det betyr for hun å være mor til tre flotte barn.



– Å være mamma er det mest fantastiske man kan bli, spesielt når man har så snille og omtenksomme barn.

Jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk æren av å bli mor til nettopp Ida, Trym og Martin, sier hun.

Mamma i fokus

Morsdagen er ikke så viktig hjemme hos Mette og Ida, de mener nemlig at man skal sette pris på hverandre hver eneste dag.



– Mamma setter alle rundt seg i fokus hver dag, så en dag i året fortjener hun 100 prosent fokus på seg selv. Selv om vi er flinke til å vise at vi bryr oss om hverandre alle andre dager også, sier Ida.



Tradisjonsvis pleier Ida og hennes to lillebrødre å gi Mette en gave på sengen når hun våkner, og senere lager de god middag og slapper av.



– Jeg er takknemlig hver dag for at akkurat mamma er mammaen min. Jeg kjenner ingen andre som setter andre mennesker foran seg selv som det hun gjør.

Tenk å være så heldig som kan ha en mamma som også er min beste venn, smiler Ida.

De gir hverandre en stor og god klem, det er ikke vanskelig å se hvor glad de er i hverandre.



– Ida er jenta mi, hun har et hjerte av gull og er et fantastisk menneske som betyr veldig mye for meg, avslutter mamma Mette.