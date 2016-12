I fjor tok Oslo Nord Rotaryklubb et initiativ ovenfor hotellet om å gjøre noe sammen i forbindelse med jul. Ifølge Tor Steinsrud fra Oslo Nord Rotaryklubb har det nå blitt en tradisjon.

Sammen med hotellet har vi et felles ønske om å bidra i nærmiljøet i jula. Det ble til at de spanderer og serverer julelunsj for beboerne og ansatte på Lindeberg omsorgssenter. Det ble en suksess i fjor, men noen ting som hakket litt har vi forhåpentligvis fått endret på i år, sier han.

Likevel er rotaryklubbens medlemmer enige om at festen er avhengig av trekkspilleren Sigurd Johannessen.

Flytter til Ellingsrud

16. mars flytter Lindeberg omsorgssenter til Ellingsrudhjemmet, men håpet om å fortsette samarbeidet er der fra alle parter.

– Det skal rives her og vi flytter til Ellingsrudhjemmet, som er et helt nytt sted. Her har det gått ut på dato og det er veldig gammeldags, sier institusjonssjef Svein Owe Gundersen på Lindeberg omsorgssenter.

Omsorgssentret som har vært på Lindeberg siden 1979 skal rives og bygges opp igjen. Det skal mest sannsynlig bli et nytt sykehjem, men de planene er ikke helt bestemt ennå.

– Vi ser fram til å komme i nye og moderne lokaler. Nå blir det en ny start, sier Gundersen.

Følger gjerne etter

Han forsikrer om at de ikke flytter langt og inviterer gjerne Oslo Nord Rotaryklubb og Radisson Blu Hotel til Ellingsrud.

– De må gjerne komme dit neste jul. Det er kjempepositivt at de kommer hit og gir litt førjulsstemning. Vi er veldig glade for det, sier institusjonssjefen.

Det er ingen store endringer på arrangementet i år, bortsett fra at det skjer lite i kafeen.

– Vi kjører det samme som i fjor, men i år går vi rett opp på avdelingene. Ansatte fra hotellet har med mat og serverer, mens vi og spillemannen vår følger etter, sier Anders Kvalsnes fra Oslo Nord Rotaryklubb.

Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.