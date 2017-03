Sjakkglede på Kafé Steinbra

Med et mål om å spre sjakk i Groruddalen, tok leder Leif Runar Forsth i Groruddalen sjakklubb og Hillevi Herrestad, som er en ivrig sjakkspiller, med seg tre spillbrett til Kafé Steinbra.



– Ambisjonen til klubben er at alle skal ha et sted å spille sjakk i gåavstand, sier Forsth.



Sjakklubben legger vekt på hygge og trivsel. Derfor ønsker de at folk skal ha et sted å gå til hvor de kan gjøre mer enn å bare spille sjakk.

Her kan man spise og drikke samtidig. Sjakk skal være sosialt, og slike ting er en viktig del av det, sier han.

Følger interessen

Hittil har kafeen fått tre sjakkbrett, men klubben kommer med det antallet som er nødvendig.



– Hvis flere spiller og interessen øker kommer vi gjerne med flere brett. Meningen er at man alltid kan komme hit for å spille, sier Forsth.



Sjakklubben ser på det som en fin måte å rekruttere flere spillere på.



– De fleste av våre spillere har enten spilt litt sjakk i barndommen eller sett andre spille. Ved å spille mer eller prøve selv, gir det mersmak, sier Forsth.

Gjør noe i fellesskap

Ifølge Herrestad har det blitt mer populært å møtes for å gjøre noe sammen.



– Folk har blitt litt lei av å bare møtes for å drikke og spise, sier hun.



– Samtidig er dette er et veldig egnet lokale. Det er fint og koselig her, og ikke minst mange bord.



Mai-Britt Kristoffersen som driver Kafé Steinbra sammen med Birgitte Rommen, setter pris på gesten.



– Sjakk er veldig populært, spesielt blant unge. Dette ser vi på som positivt for kafeen. Det er gøy at folk nå kan komme hit for å spille sjakk mens de spiser god mat, smiler hun.



Les mer i Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.