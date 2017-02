Gjennom alle år har Bydel Grorud bidratt til at barn i bydelen får ulike tilbud de kan delta på i skolens ferier. På grunn av stor etterspørsel har de i år utvidet tilbudet med enda flere aktiviteter.

Vi har for første gang aktiviteter hver eneste dag, mandag til lørdag gjennom hele vinterferien, sier seksjonsleder for Aktivitetsenheten i Bydel Grorud, Habib Tahir.

I tillegg til å ha aktiviteter hver dag, i motsetning til et par dager i fjor, har de også ting man kan gjøre både på dag- og kveldstid.



– Dette er en god mulighet for foreldre som ønsker at barna skal gjøre noe ut av ferien. I tillegg er tilbudene veldig rimelig, sier Tahir.



Totalt har bydelen opp mot 400 unge som møter opp i ferier, det er blant grunnene til at de har en økning på antall dager og aktiviteter i år.

Nye tilbud

For de som er mellom ti og atten år gamle er dette et eksklusivt tilbud dersom man er bosatt i Bydel Grorud.

– Vi tilbyr alt fra alpint på Kongsberg skisenter til moro hos Rush trampolinepark. Sistnevnte er nytt og her kan man øve på hopp og triks, sier Tahir.

Er du glad i spill kan man besøke House of Nerds som er et Europas største gamingsentre, ellers kan man gå på låtskriverkurs, disse er også nye aktiviteter.



– Det mest populære tilbudet vi har er badeland. Det har vi hatt flere ganger i tidligere ferier og vi tar med rundt 60 unger, forteller han.



Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet(Bufdir) har støttet bydelen sånn at de får tilbudt de unge en gøy vinterferie.



– Vi er veldig glad i støtten fra Bufdir og vi håper så mange som mulig melder seg på og får underskrift av foreldrene før fristen 15. februar, avslutter Tahir.