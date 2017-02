– Hele Furuset imponerer med hva de får til her, virkelig moro å se.



Det sier Kaweh Almassy, som var arrangementsleder fra Den Norske Turistforenings (DNT) og dermed inviterte til snøfest på Furuset.



Mange, mange hundre lokale og litt mer langtveisfarende tok turen til Verdensparken for å ake, kaste og rett og slett ha det moro i snøen.



– Jeg gikk selv på Haugen skole, og det har virkelig skjedd mye her siden den tid, sier Almassy.



– I mine øyne kan det aldri bli for mange tiltak som fremmer friluftsliv, så det her er en veldig viktig dag. Og da er det ekstra godt å se at både gamle og unge Furuset-folk kommer hit og nyter dagen.

Storkoste seg i Verdensparken

Blant de hundrevis av akende, løpende, hoppe og hylende snøentusiastene i Verdensparken, fant Akers Avis Groruddalen et par som tok en liten pust i bakken. Abdessamad Bezzazi hadde tatt med seg sønnen Anas (1) på oppfordring fra kameraten Abdel Karteti.

– Jeg visste faktisk ikke at det var et sånt opplegg her, det er jo kjempemoro.



Karteti hadde på sin side stålkontroll på «Kom deg ut-dagen»:

– Dette er nok den beste hittil. Ungene storkoser seg.



Etter å ha sendt avgårde en litt utålmodig datter opp igjen i akebakken, reflekterer Karteti rundt arrangementet.

– Veldig glad for at det skjer sånne ting i nabolaget, det er viktig for alle.



Velkommen til Verdensparken alle sammen!



Les hele saken Akers Avis Groruddalens papirutgave eller vår eAvis.