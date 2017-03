Spiller seg til universet

Tema for konserten er en reise rundt i universet - både til mars, Jupiter og månen. Og hele reisen er fylt med flørting, kjærlighet og sjalusi.



– Tema bare kom. Sånn er det hvert år. Vi har kreative kvelder hvor vi tenker ut ideer. Det som er så fint med dette temaet, er at det er lett å finne musikk til, sier Mette Møistad Olsen.

Vi har vært ute å reist før. Vi har vært i Oslo, Norge og verden. Derfor er det nå på tide at vi tar en tur ut i universet, sier hun.

Til konserten har noen i korpset jobbet med en del visuelle hjelpemidler som skal bli vist på et stort lerret.



– På den måten får publikum en følelse av at de kommer ut i verdensrommet, sier Møistad Olsen.

Oversatt tekstene

Alle tekstene er oversatt til norsk, noe de har brukt mye tid på.



– Det har vi gjort for å skape en helhet i historien og for å få tekstene til å passe inn i vårt showkonsept. Noen ganger har man behov for å gjøre litt om, sier Håvard Linnerud.



Grorud Ungdomskorps har to hovedkonserter hvert år - showkonserten på våren og kirkekonserten på høsten. De siste årene har de hatt showkonserten på Rommen scene.



– Det er en konsert som alle har glede av å komme på. Målet er at grorudfolk skal ta turen. Ved å ha showkonsert blir det mer spennende siden det skjer litt mer enn at vi bare sitter og spiller korpsmusikk, sier May Bøhren.

Fått ny dirigent

I høst fikk korpset ny dirigent, og det blir derfor den første showkonserten Bjørn Morten Kjærnes er med på.



– Jeg tok jobben som dirigent i Grorud Ungdomskorps på grunn av showkonsertene, sier dirigenten.



