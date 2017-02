Spillklubb for fellesskap

Fagleder for frivillighet Charlotte Sætre, ønsker at alle som bruker FUBIAK sitt lokale skal finne noe som passer for dem, samtidig som de blir kjent med andre mennesker på huset.



– Vi ønsker nå å teste ut grunnlaget for å starte en spillklubb. Vi vil bidra til at folk på huset får kontakt med hverandre, sier Sætre.



Denne gangen var det spillet Bowls som stod for tur og alle som ville fikk prøve. Det er de frivillige på FUBIAK som har arrangert dette, da de ønsker mer spillaktivitet.

Vi har flere ukentlige aktiviteter som strikkeklubb og syklubb som er særlig populært blant kvinner, derfor vil vi sammen med frivillige prøve ut flere aktiviteter som appellerer litt mer til mennene. Selv om spillklubb skal være for alle, uansett kjønn eller alder, forteller Sætre.

Kulespill for alle

Spillet Bowls er et relativt enkelt kulespill som alle skal klare å beherske. Rune Kløvtveit var en av de som startet opp spillet, og det har raskt blitt populært siden det startet opp for snart fire år siden.

Bowls kan utøves av alle, jeg sitter selv i rullestol, men det er ingen hindring. Dette kan utøves av alle, forteller Kløvtveit

Han legger trykk på at spillet er for begge kjønn, alle aldre og har du en funksjonshemming skal ikke det være noen stopper.



– Spillet er jo ganske enkelt, men når du etter hvert behersker det og reglene, blir det mer komplisert. Da begynner man å tenke taktikk, sier Kløvtveit.

Få Bowls til å blomstre

Siden sporten startet opp i 2013 har de nå nådd fire klubber på Østlandet.



– Vi har per dags dato 70 aktive medlemmer, og da mener jeg aktive. Det er veldig gøy og det er en voksende sport, sier Kløvtveit.



Så og si alle frivillighetssentraler på Østlandet har nå tatt inn spillet Bowls, og nå vil Bowls Norway også få Oslo til å åpne øynene for sporten.



Det er overraskende mange her på FUBIAK, så det kunne blitt stor suksess dersom folk her er interessert, sier han.



Nestleder i Bowls Asker, Tom Blestrud, er også opptatt av å formidle at spillet er for alle.

Vi er mest pensjonister, men vårt minste medlem er 8 år og den eldste er 80, så dette er virkelig noe for alle slags mennesker. Vi har også fem rullestolbrukere som er aktive, sier Blestrud.

